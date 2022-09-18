Саратов, 18 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Саратовской области из-за столкновения катера и резиновой лодки на Волге — рядом с селом Чардым в Воскресенском районе — два человека погибли, еще два 0 пострадали. Об этом 18 сентября сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Василий Иванов ИА REGNUM Волга

По данным регионального Минздрава, двое человек получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте ЧП до приезда бригады скорой помощи.

Среди пострадавших и погибших детей нет.