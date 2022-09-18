Мелитополь, 18 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Решение о выдворении на подконтрольную киевскому нацистскому режиму неблагонадёжных граждан с освобожденных от ВСУ территорий приняли власти Запорожской области. Об этом 18 сентября рассказал представитель российского силового ведомства.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Выдворение

«В субботу (17 сентября — ред.) с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели [прокиевскую] пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с ВГА (администрацией региона — ред.)», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель российских силовиков уточнил, что один из выдворенных пользовался административным ресурсом для организации и проведения незаконных протестных мероприятий, а также оказывал финансовую поддержку пропагандирующим террористическую и диверсионную деятельность в регионе СМИ. При этом ещё одно депортированное лицо вело деятельность по дестабилизации общественной безопасности.

Кроме того, уточняется, что силовики РФ доставили четырёх указанных лиц до последнего блокпоста на освобождённой территории, зачитали им в чём их обвиняют и пешком отправили на захваченную Киевом территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли Петровский район Донецка.