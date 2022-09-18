Токио, , 09:30 — REGNUM В юго-западной части Японии власти проводят эвакуацию порядка 2,5 млн человек из-за сильного тайфуна «Нанмадол». Об этом 18 сентября сообщает телеканал NHK.

Тайфун Ecofiscal.ca

Уточняется, что жителям эго-западной части страны дали указание начать эвакуацию из-за нового сильного тайфуна, который получил порядковый номер «14».

При этом в экстренных службах заявили, что при прохождении тайфуна ожидается четвертый из пяти возможных уровней угрозы и при нём жителям рекомендовано эвакуироваться пока ещё есть такая возможность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 58 тысяч домов остались без энергоснабжения в японских префектурах Миядзаки и Кагосима на юго-западе страны в связи с приближением к побережью острова Кюсю тайфуна «Нанмадол».