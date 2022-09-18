Балашиха, Московская область, 18 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Более 60 художников из десяти стран мира приняли участие в Международном фестивале уличного искусства «Культурный код» в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Денис Абрамов ИА REGNUM Мурал на фасаде дома Солнечнодольска

Фестиваль уличного изобразительного искусства в Балашихе привлёк пионеров этого направления из Испании, Италии, Мексики и других стран мира. В мероприятии приняли участие известные русские художники.

В рамках фестиваля они создали более 50 муралов — масштабных рисунков на архитектурных сооружениях. В частности, мексиканский художник Кока сделал мурал в честь советского историка и лингвиста Юрия Кнорозова. Художник Йорит из Италии написал портрет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Работа фестиваля продолжалась целый месяц. Организаторы — Фонд поддержки и развития современного искусства и президентской платформы «Россия — страна возможностей» — отметили, что этот проект стал крупнейшим фестивалем стрит-арта в мире.