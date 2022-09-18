Донецк, 18 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ 45 раз обстреляли ДНР, выпустив 211 единиц боеприпасов. Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«За истекшие сутки Представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Выпустив 211 единиц различных боеприпасов», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов повреждены 44 домостроения в Макеевке, Донецке, Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.