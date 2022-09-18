Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Усилия по закрытию тюрьмы, которая находится на территории американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе, активизировала действующая администрация США. Об этом 17 сентября сообщила газета The Wall Street Journal.

Гуантанамо

По информации издания, на пост спецпредставителя по делам Гуантанамо была назначена сотрудница Госдепа Тина Кайданов, чтобы последняя провела пересмотр дел некоторых заключенных и возможного их освобождения, или перевода в места заключения в третьих странах.

В то же время отмечается, что у нового спецпредставителя по делам Гуантанамо, которая имеет опыт работы в контртеррористическом отделе Госдепа, в отличие от ранее занимавших эту должность отсутствует возможность докладывать о своей работе прямо госсекретарю США.

При этом уточняется, что, по информации издания, на данный момент в тюрьме в Гуантанамо пребывает 36 заключённых, а её содержание стоит Вашингтону $540 млн ежегодно. Вместе с тем, большая часть заключённых находится в тюрьме без суда уже более 20 лет.

Напомним, тюрьма на территории американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе была создана в 2002 году при тогдашнем президенте США Джордже Буше — младшем.