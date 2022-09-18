Кызыл, 18 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В августе 2022 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Туве выросли на 3,3% по сравнению с декабрём 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

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Наиболее сильно подорожали такие услуги, как содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах (+6,2%), а также для граждан-собственников жилья (+4,4%).

«Наибольший рост тарифов среди коммунальных услуг отмечался на услуги по снабжению электроэнергией в квартирах (без электроплит — на 5,2%, с электроплитами — на 5,1%)», — добавили в службе статистики.