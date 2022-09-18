The Washington Times: президентство Байдена грозит США катастрофой
Вашингтон, 18 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. США стремительно приближаются к национальной катастрофе из-за политики лидера страны Джо Байдена. Об этом 18 сентября пишет Шерил Чамли в статье The Washington Times.
(сс) Marc Nozell
Джо Байден
«Байден обещал объединить страну во время предвыборной кампании, но его обещания до сих пор не выполнены. Он потерпел неудачу», — отмечается в статье.
Подчеркивается, что политика Демократической партии подняла инфляцию до 10-летнего максимума и привела к резкому подорожанию топлива.