Вашингтон, 18 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. США стремительно приближаются к национальной катастрофе из-за политики лидера страны Джо Байдена. Об этом 18 сентября пишет Шерил Чамли в статье The Washington Times.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

«Байден обещал объединить страну во время предвыборной кампании, но его обещания до сих пор не выполнены. Он потерпел неудачу», — отмечается в статье.

Подчеркивается, что политика Демократической партии подняла инфляцию до 10-летнего максимума и привела к резкому подорожанию топлива.