Калуга, 18 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Общая площадь лесов Калужской области на 1 января 2022 года составляла 1 410 281 га, лесистость территории равна 45%. Об этом 18 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Калугастат

Возобновление лесных ресурсов в Калужской области осуществляется методом искусственного и естественного лесовосстановления. В 2021 году лесовосстановление было проведено на площади 4063 га, что на 27% меньше, чем в 2020 году, но больше, чем в соседних Брянской, Московской, Орловской и Тульской областях. Затраты на осуществление мероприятий по воспроизводству лесов в 2021 году составили 56,4 млн рублей, в том числе на искусственное лесовосстановление — 49 млн рублей, что соответственно на 35% и 39% меньше по сравнению с 2020 годом. В целях повышения продуктивности лесов и сохранения их полезных функций в области осуществляются мероприятия по уходу за лесами, основным из которых являются рубки ухода за лесом. В 2021 году такие рубки проведены на площади 3310 га, в том числе рубки осветления и прочистки — 2405 га, прореживания — 163 га, проходные — 710 га, прочие — 32 га. Важными мероприятиями по защите лесов от вредных организмов являются профилактические. В 2021 году были проведены профилактические мероприятия по защите лесов на площади 307 га на сумму 7,8 млн рублей.

День работников леса отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября. В 2022 году он выпадает на 18 сентября. Праздник был учрежден 1 октября 1980 года указом президиума Верховного Совета СССР.