Улан-Удэ, , 09:15 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр столицы Монголии Улан-Батора Долгорсурэн Сумъяабазар подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава Бурятии и мэр Улан-Батора подписали соглашение о сотрудничестве Цитата из видео правительства Бурятии

Монгольская делегация в республику 17 сентября. С руководителями Бурятии и Улан-Удэ они посетили Центр ядерной медицины, Улан-удэнский авиазавод и ЛВРЗ.

«Их итогом стало подписание соглашения, включающее развитие отношений в сфере медицинского туризма и торгово-промышленного сотрудничества», — отметили в правительстве.

Алексей Цыденов заявил, что они с коллегами из Монголии продолжат работу над реализацией соглашения, чтобы они не остались только на бумаге.

Долгорсурэн Сумъяабазар, в свою очередь, выразил заинтересованность в обмене специалистами в области среднего и высшего образования, переподготовке и повышении квалификации кадров в различных направлениях.