Донецк, , 09:13 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку еще семь натовских снарядов. Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:55 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка натовскими снарядами.

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