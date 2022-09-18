Москва, 18 сентября 2022, 09:10 — REGNUM Видеозапись боевой работы инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) в ходе проведения спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 18 сентября Минобороны России.

Сапёры во время работ по разминированию
Сапёры во время работ по разминированию
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На выложенных в интернет кадрах запечатлены: обнаруженная и обезвреженная российскими сапёрами мина-растяжка, поиск взрывных устройств с помощью миноискателей и служебных собак, а также обнаружение и уничтожение установленной киевскими нацистами по ходу движения подразделений ВС РФ мины.

«Инженеры-разведчики выполняют задачи по расчистке местности и объектов гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов, основу которых составляют противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», МОН-50, противотанковые ТМ-62 и мины иностранного производства ДМ-12, ДМ-31», — говорится в сообщении.

Также указывается, что эта группа разминирования во главе с командиром Романом в ходе участия в спецоперации обнаружила и обезвредила свыше двух тонн взрывоопасных предметов на маршрутах движения военных колонн и объектах гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка натовскими снарядами.