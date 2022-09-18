Москва, , 09:07 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22» установлена на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Союз МС-10 Roscosmos.ru

Вывоз ракеты начался 18 сентября в 05:30 мск. После установки ракеты в вертикальное положение специалисты предприятий Роскосмоса приступили к предстартовой подготовке.

Запуск назначен на 21 сентября. Корабль «Союз МС-22» доставит на Международную космическую станцию космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта США Франциско Рубио.

Кораблю «Союз МС-22» присвоено название «К. Э. Циолковский» в честь 165-летия со дня рождения основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского. Предыдущий корабль — «Союз МС-21» — был назван в честь председателя Совета главных конструкторов СССР Сергея Королёва.

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