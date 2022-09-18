Будапешт, 18 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Большинство жителей Венгрии уверено, что в вопросе о культурных ценностях правда на стороне России. Об этом 18 сентября заявил венгерский писатель Аттила Демко в беседе с американским изданием Politico.

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Как отмечается в публикации, в данный момент наблюдается увеличение разрыва между Венгрией и странами Запада, пытающимся навязать венгерской стороне так называемые «прогрессивные» ценности.

«После 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда», — сказал изданию Демко.

Кроме того, автор материала отметил рост привлекательности традиционных ценностей у жителей Венгрии, которому способствует политика венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

«Учитывая, что Орбан представляет западный прогрессивизм опасным для венгров, неудивительно, что более традиционные российские культурные ценности вызывают привлекательность», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС оказались неподъёмными для самих европейцев, Брюссель ошибся в оценке Москвы.