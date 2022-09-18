Томск, , 08:44 — REGNUM В Томской области за первое полугодие 2022 года объём производства необработанных лесоматериалов вырос на 15% и составил 4,5 млн кубометров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

Хвойные пиломатериалы пресс-служба управления Россельхознадзора

«Производство обработки древесины и производство изделий из дерева выросло на 11,5%, отгружено продукции на 15,3 млрд рублей», — отметили в службе статистики.

В произведённой продукции 84% приходится на глубокую переработку древесины. В частности, увеличились выпуск шпона, производство пиломатериалов и так далее.

Добавим, что всего в лесном секторе региона трудится почти 19 тыс. человек или 4% занятых в экономике. 11,4 тыс. из них заняты обработкой древесины и производством изделий из дерева, на лесозаготовках работает 6,2 тыс., в лесоводстве — 1,3 тыс. человек.

Добавим, что сегодня, 18 сентября в России отмечается День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Указ об установлении данного праздника был принят 13 августа 1966 года.