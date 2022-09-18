Новотроицк, Оренбургская область, , 08:46 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области пожар унес жизнь ребенка, сообщили ИА REGNUM корреспонденту в пресс — службе ГУ МЧС по региону.

Квартира после пожара ГУ МЧС по Оренбургской области

Смертельный пожар произошел вечером 17 сентября в многоэтажном доме. Очаг возгорания находился в квартире, расположенной на третьем этаже.

По прибытию на место ЧП огнеборцы обнаружили в задымленной квартире людей. Трех человек спасли, вывели на свежий воздух.

Один человек погиб. Предположительно ребенок 2006 года рождения. Причина пожара устанавливается.