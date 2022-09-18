Донецк, , 08:42 — REGNUM В Донецке в результате ночного обстрела со стороны ВСУ погибла женщина, также ранения получил мужчина. Об этом 18 сентября заявил мэр города Алексей Кулемзин.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В результате ночного обстрела Ворошиловского района погибла женщина 1952 г. р., ранен мужчина 1978 г. р.», — отметил он.

Также зафиксированы повреждения остекления трёх жилых домов и общежития, повреждено четыре легковых автомобиля.

За минувшие сутки ВСУ выпустили по населённым пунктам ДНР свыше 100 боеприпасов.