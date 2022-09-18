Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он подарил Ангеле Меркель, когда та ещё занимала пост канцлера ФРГ, белый флаг для капитуляции перед Россией из-за зависимости Германии от российских энергоносителей. Он рассказал об этом 18 сентября в ходе выступления перед своими сторонниками на митинге в штате Огайо.

Трамп Mark J. Terrill

Как указал бывший американский лидер, он давно говорил немецким властям о риске подобного развития ситуации.

«Я отправил ей флаг. «Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?» Я сказал, что… если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро?», — сказал Трамп.

При этом он уточнил, что тогда в Германии над его предупреждениями смеялись, однако теперь они уже не смеются и возвращаются «к старомодным вещам, включая уголь».

«Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», — заключил бывший президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава итальянского подразделения компании Vodafone Альдо Бизио заявил, что резкий рост стоимости электроэнергии в странах ЕС заставит европейских операторов пересмотреть планы по развёртыванию инфраструктуры мобильной связи пятого поколения (5G).