Рига, , 08:39 — REGNUM Андрей Юдин — депутат сейма Латвии — возмутился данными о дискриминационном «объявлении» в автобусе в Риге и призвал провести проверку.

В соцсетях появились фото, на которых видно, что в одном из автобусов в Риге якобы появилась табличка, согласно которой «места для русскоязычных находятся только на задней площадке». В связи с этим парламентарий заявил, что Службе госбезопасности страны необходимо выяснить, размещалось ли это объявление на самом деле.

«Ст. 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», — отметил он.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс призвал разобраться с русскоязычными жителями, которые не поддерживают антироссийский курс Риги, и изолировать их от общества.