Москва, 18 сентября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ во время специальной военной операции (СВО) российских Вооружённых сил (ВС) по денацификации на территории б. УССР обнародовало 18 сентября Минобороны России.

Минобороны России Су-25

На выложенных в интернет кадрах запечатлены взлёт пары российских штурмовиков Су-25, нанесение ими ракетных ударов и благополучное возвращение на аэродром базирования.

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с предельно малых высот», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе этого были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника киевских нацистов, что было зафиксировано средствами объективного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героизме и мужестве водителя ремонтной роты сержанта Виктора Александрова, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.