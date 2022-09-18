Канберра, 18 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Канберра не станет запрещать въезд российским туристам в рамках санкций. Об этом 18 сентября в интервью ABC заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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«У нас целый ряд санкций, и они направлены на правительство РФ. Они не направлены на самих граждан России», — отметил он.

С 12 сентября Еврокомиссия приостановила соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Литва, Латвия, Эстония, Польша договорились с 19 сентября ввести ограничения для поездок граждан РФ.