Москва, 18 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. О героизме и мужестве водителя ремонтной роты сержанта Виктора Александрова, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, рассказали 18 сентября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что сержант своевременно ремонтировал повреждённую в ходе боёв военную технику ВС РФ в районах интенсивных военных действия, несмотря на систематические обстрелы со стороны ВСУ.

Также указывается, что позиции российской батальонно-тактической группы были обстреляны киевскими нацистами из миномётов и их боевые машины получили повреждения.

«Невзирая на шквальный огонь, сержант Александров подвёз необходимые запасные части к повреждённой технике и вместе с экипажами заменил вышедшие из строя элементы машин, что позволило возобновить огневую поддержку обороняющихся подразделений батальонно-тактической группы», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что, поняв, что при возвращении на ранее занимаемую позицию может быть потеряна вверенная техника, сержант замаскировал ремонтный автомобиль и вступил в бой, в результате чего были уничтожены танк, три боевые машины пехоты, семь автомобилей и более 50 боевиков бандеровских формирований. После этого ВСУ вынужденно остановили наступление, а подразделения ВС РФ отошли на выгодные, заранее подготовленные рубежи обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героизме и мужестве начальника станции спутниковой связи старшего лейтенанта Максима Сковородецкого, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.