Рим, , 08:19 — REGNUM Резкий рост стоимости электроэнергии в странах ЕС заставит европейских операторов пересмотреть планы по развёртыванию инфраструктуры мобильной связи пятого поколения (5G), заявил глава итальянского подразделения компании Vodafone Альдо Бизио на отраслевом мероприятии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Стандарт 5G Nicosariego

Бизио объяснил, что европейским операторам придётся сократить инвестиции для оплаты резко выросших счетов за электроэнергию. Одним из направлений, на которое сократятся затраты, станет внедрение связи 5G.

Евросоюз уже отстаёт от США, Китая, Южной Кореи и ряда других стран по внедрению мобильной связи нового поколения. Руководитель итальянского подразделения Vodafone предупредил, что снижение инвестиций только увеличит это отставание.

Британская компания Vodafone является одним из крупнейших в мире операторов мобильной связи. На его долю приходится значительная доля рынка многих стран ЕС, включая Германию, Испанию, Италию и Францию.