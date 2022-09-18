Донецк, , 08:19 — REGNUM За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов ВСУ погибли 9 человек, еще 17 — ранены. Об этом 18 сентября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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«За минувшие сутки, с 08:00 17 сентября до 08:00 18 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 9 человек и еще 17 мирных жителей получили ранения», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела села Никольское в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ получил ранение ребенок.

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