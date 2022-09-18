Киев, 18 сентября 2022, 08:16 — REGNUM ВСУ несут тяжелые потери в Донбассе и уступают территорию под натиском Вооруженных сил России. Об этом заявил New York Times солдат ВСУ, который сражается на передовой.

ВСУ
ВСУ
(сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«ВСУ несут тяжелые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день», — отметил он и добавил, что российская армия добивается успеха и постепенно выбивает ВСУ с занятых позиций.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков накануне сообщил о потере ВСУ более 400 бойцов после ударов ВС РФ в Харьковской, Николаевской областях и в ДНР. Сообщалось о поражении позиций 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Северска в ДНР.