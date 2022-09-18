Кызыл, , 08:14 — REGNUM В Туве по данным на утро 18 сентября локализовано четыре лесных пожара на общей площади более 1,5 тыс. га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства республики.

Лесные пожары в Туве Служба ГО и ЧС Тувы

При этом действующих пожаров, как отмечается, в регионе нет.

«На сегодня лесничествами запланировано 8 маршрутов патрулирования, задействованы 14 специалистов лесной охраны, 2 сотрудника ГИБДД, 2 сотрудника ОМОН», — отметили в ведомстве.

Кроме того, выставлено два поста, где дежурят работники местных администраций, МЧС, а также сотрудники лесной охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 сентября в республике действует режим ЧС в лесах из-за осложнения лесопожарной ситуации. 17 сентября спасатели заявили о стабилизации обстановки.

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