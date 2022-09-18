Москва, 18 сентября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. О героизме и мужестве начальника станции спутниковой связи старшего лейтенанта Максима Сковородецкого, проявленных им во время спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, сообщили 18 сентября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Уточняется, что старший сержант с самого начала спецоперации обеспечивает бесперебойную и устойчивую связь в интересах батальонно-тактической группы, которая вела ожесточенные бои с превосходящими силами киевских нацистов. Последние наступали и вели интенсивный миномётный огонь, при котором специальная техника связи получила повреждения.

Также указывается, что Сковородецкий, несмотря обстрел, рискуя жизнью, смог оперативно восстановить работоспособность связного модуля.

«Благодаря профессионализму старшего лейтенанта повреждённая техника была оперативно восстановлена, и боевое управление не прерывалось, что позволило организовать необходимое взаимодействие для нанесения массированного поражения противника посредством авиационного и артиллерийского удара, и обеспечить перегруппировку российских войск, не допустив потерь среди личного состава», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героизме и мужестве гранатометчика десантно-штурмовой роты рядового Сиражутдина Платова, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.