Херсон, Бывш. УССР, 18 сентября 2022, 08:10 — REGNUM Российские силовики ликвидировали в Херсоне вооруженную диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщили в оперативных службах города.
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Вечером 17 сентября в оперативных службах сообщали, что в центре Херсона произошла стрельба, звуки очередей были слышны в центре города.
Позднее в экстренных службах заявили, что в городе идет контртеррористическая операция по ликвидации диверсионно-разведывательной группы, «прорыва» ВСУ в регионе нет.