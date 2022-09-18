Бишкек, , 08:04 — REGNUM До 36 человек возросло число погибших граждан Киргизии в результате вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба киргизского минздрава.

В Киргизии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 36 человек», — уточнили в минздраве Киргизии.

При этом по данным МЧС Киргизии число погибших в ходе конфликта граждан возросло до 37 человек.

По данным обеих ведомств, в результате боестолкновений на кыргызско-таджикской государственной границе пострадало 129 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало что на границе Киргизии и Таджикистана сохраняется напряжённая ситуация.

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