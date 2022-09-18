Киров, , 08:02 — REGNUM В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летней школьницы. Правоохранители предполагают, что её задушил 14-летний подросток. Об этом сообщает следственное управление СКР по Кировской области.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, преступление было совершено в Верхнекамском районе, где вечером 15 сентября в одном из посёлков без вести пропала 15-летняя девочка. Её тело обнаружили 16 сентября в ходе поисковых мероприятий.

Следствие полагает, что 15 сентября 14-летний знакомый жертвы во время словесной перепалки на одной из улиц задушил школьницу из-за возникших личных неприязненных отношений. В ведомстве сообщают, что подозреваемый скрылся с места происшествия.

В настоящее время подросток задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM , в апреле 2022 года в Кировской области возбуждено уголовное дело по факту убийства четырёхлетней девочки и ранении семилетнего ребёнка. Подозреваемым являлся 16-летний брат девочек.

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