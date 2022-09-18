Москва, , 08:00 — REGNUM О героизме и мужестве гранатометчика десантно-штурмовой роты рядового Сиражутдина Платова, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, рассказали 18 сентября в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что батальонно-тактическая группа, в составе которой находился рядовой, совершала марш и в это время российская колонна попала под обстрел киевских боевиков.

«Платов обнаружил огневую точку противника. Скрытно перемещаясь и умело используя рельеф местности, он занял выгодную позицию. Затем точным выстрелом из гранатомета Платов уничтожил замаскированную позицию противника. После он продолжил прикрывать боевых товарищей из стрелкового оружия, обеспечив выход колонны из-под огня без потерь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после этого, получив приказа по рации, рядовой скрытно покинул позицию, догнал отошедшую на безопасное расстояние колонну, продолжив вместе с нею движение в составе подразделения к назначенному рубежу обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ города Кременная в ЛНР возросло до двух.