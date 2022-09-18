Бишкек, , 07:56 — REGNUM Число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 36, пострадали — 129. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе минздрава республики.

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Ранее киргизская сторона сообщала о 24 погибших и 120 пострадавших.

Боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.