Москва, , 07:54 — REGNUM Фестиваль национальных оркестров России пройдёт на сцене Государственного Кремлевского дворца 18 сентября. Об этом сообщается на сайте дворца.

Балалайка Cyril Deug

В концерте примут участие более 25 музыкальных коллективов из разных регионов России. На сцене прозвучат русская балалайка, башкирский курай, калмыцкая домбра и другие традиционные музыкальные инструменты народов России.

На главной площадке страны выступят Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной, Государственный русский народный оркестр «Малахит» и другие оркестры России.

Художественным руководителем фестиваля стал заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко. Мероприятие проводится в Год культурного наследия народов России при поддержке Минкультуры РФ.