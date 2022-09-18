Вашингтон, 18 сентября, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Представители Демократической партии США распространяют дезинформацию, в том числе о России. Об этом 18 сентября заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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«Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают», — отметил он в ходе выступления на митинге в штате Огайо.

По его словам, за время пребывания у власти демократов США превратились из энергетически независимого государства в «попрошайку».

Также Трамп заявил, что из-за снижения поставок энергоносителей из России немцы могут «остаться без страны». По его словам, энергетический кризис, который возник из-за санкционного давления на Россию, привёл к тому, что «Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь».