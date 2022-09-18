Красноярск, 18 сентября, 2022, 07:52 — ИА Регнум. 18 сентября в центральных районах Красноярского края ожидается высокая пожарная опасность 4 класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Агентство ГО и ЧС Красноярского края Пожары в Красноярском крае

На юге Таймырского муниципального района прогнозируют сильный южный ветер порывами до 20 метров в секунду. В связи с этим жителям рекомендовано особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности.

Спасатели призвали не прятаться от ветра возле стен домов, остановками общественного транспорта, рекламными щитами и под деревьями.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам», — добавили в ведомстве.