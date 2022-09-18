Байконур, Казахстан, , 07:50 — REGNUM Ракету, на которой космонавты из России и США Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Фрэнк Рубио полетят на Международную космическую станцию (МКС) установили на стартовый стол на Байконуре. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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«Заправка ракеты должна пройти за несколько часов до старта, а сам пуск ожидается в 16:54 мск 21 сентября», — сказано в сообщении. Возвращение космонавтов на Землю запланировано на 28 марта 2023 года.

Напомним, техническое руководство Роскосмоса и государственная комиссия приняли заключение о готовности к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-22».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков вернутся на Землю 29 сентября.

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