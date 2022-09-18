Москва, 18 сентября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Отдельные члены футбольной команды «Зенит» могли нарушить регламент РПЛ (Российской премьер-лиги) после матча десятого тура с «Динамо». Об этом пишет Sports.ru .

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По данным издания, не все футболисты «Зенита» прошли через микст-зону после выхода из раздевалок по окончания матча, что содержит признаки нарушения статьи 7.13 регламента РПЛ.

Отмечается, что в микст-зоне появились несколько футболистов «Зенита». Высказывается предположение, что другие игроки могли сразу сесть в автобус.

Напомним, 17 сентября в Москве футболисты «Динамо» в матче десятого тура РПЛ потерпели поражение от петербургского «Зенита» со счётом 0:2.

Как сообщало ИА REGNUM, лучшим игроком данного матча стал 28-летний бразильский защитник Дуглас Сантос.