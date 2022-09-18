Донецк, 18 сентября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов. Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:35 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее боевики ВСУ вновь обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР).