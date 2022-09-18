Луганск, , 07:44 — REGNUM Число пострадавших при обстреле со стороны ВСУ города Кременная в ЛНР возросло до двух. Об этом 18 сентября сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

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«В результате обстрела ранения получили два мирных жителя, а также поврежден жилой дом», — отмечается в сообщении.

17 сентября представительство сообщало, что в результате обстрела Кременной пострадал один человек. ВСУ выпустили два снаряда калибра 155 мм.