Вашингтон, 18 сентября 2022, 07:40 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Джо Байден — действующий глава государства — опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов.
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Выступая на митинге в штате Огайо, Трамп спрогнозировал, что с завершением электорального сезона бензин снова резко подорожает:
«Я сделал это по правильной цене, когда она была рекордно низкой. Я наполнил, а он (Байден) использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами».
Также он выразил мнение, что сразу после выборов цены удвоятся и будут выше, «чем кто-либо мог вообразить».