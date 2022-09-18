Вашингтон, 18 сентября, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Джо Байден — действующий глава государства — опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции бьют бумерангом по Западу — все новости»

Выступая на митинге в штате Огайо, Трамп спрогнозировал, что с завершением электорального сезона бензин снова резко подорожает:

«Я сделал это по правильной цене, когда она была рекордно низкой. Я наполнил, а он (Байден) использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами».

Также он выразил мнение, что сразу после выборов цены удвоятся и будут выше, «чем кто-либо мог вообразить».