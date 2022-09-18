Кагосима, Япония, 18 сентября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Как минимум 58 тысяч домов остались без энергоснабжения японских префектурах Миядзаки и Кагосима на юго-западе страны в связи с приближением к побережью острова Кюсю тайфуна «Нанмадол». Об этом 18 сентября сообщил телеканал NHK, ссылаясь на данные компании Kyushu Electric Power.

Ctvnews.ca Тайфун

Уточняется, что тайфун получи в метеорологическом управлении Японии статус «Очень сильного». По прогнозам специалистов, в префектурах на юго-западе страны ожидается выпадение до 500 мм осадков, а также сильный ветер с порывами до 70 м/сек.

По данным на утро 18 сентября, в префектуре Кагосима пострадали двое мужчин, они были сбиты с ног из-за сильного ветра и получили каждый травму головы. Кроме того, сообщается о десятках поваленных деревьев, повреждениях кровли и фасада зданий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти префектур на японском острове Кюсю рекомендовали эвакуироваться более 2 млн человек в связи с приближением к побережью острова тайфуна «Нанмадол».