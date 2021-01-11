Байконур, Казахстан, 18 сентября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «К. Э. Циолковский» установлена на стартовый стол площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур.

NASA МКС

Старт намечен на 16:54 мск 21 сентября. К Международной космической станции отправятся космонавты «Роскосмоса»Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

Космическая командировка должна продлиться 188 суток — до 28 марта.