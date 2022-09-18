Будапешт, 18 сентября, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Для Венгрии более привлекательны традиционные российские ценности, чем «западный прогрессивизм», и страна более открыта для продолжения дипломатических отношений с Россией. Об этом пишет издание Politico, отмечая пророссийскую позицию Венгрии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

В публикации говорится, что пока страны Европы отправляют оружие в б. УССР, пытаясь минимизировать зависимость от российских энергоносителей, премьер-министр Венгии Виктор Орбан отказывается отправлять военную помощь Киеву, «более открыт для продолжения нормальных дипломатических отношений» с Москвой и заключил новое газовое соглашение с Россией.

Автор статьи отмечает, что Орбан считает «западный прогрессивизм» опасным для Венгрии, поэтому становятся привлекательны «традиционные культурные ценности России».

В публикации приводятся слова главы Центра геополитики Коллегии Матиаса Корвинуса в Будапеште Аттилы Демко, что «после 12 лет давления со стороны ЕС и Запада» многие венгры думают, что «если Запад плохой», то должна быть правда в том, что делает Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Европы готовятся к «драматическому сценарию» развития энергетического кризиса, который продолжает усиливаться с каждой неделей. По данным Bloomberg, разрабатывается план вынужденных отключений электроэнергии.

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