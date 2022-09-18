Бишкек, , 07:21 — REGNUM Напряженная обстановка на границе Киргизии и Таджикистана, на которой происходили боестолкновения, сохраняется. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе Пограничной службы (ПС) киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области (Киргизия) продолжает оставаться напряженной», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что ночью с 17 на 18 сентября все прошло без происшествий.

Напомним, 14 сентября произошло боестолкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Согласно версии киргизской стороны, таджикские пограничники в среду проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. После этого перестрелки начались в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области.

По информации киргизской стороны, утром 16 сентября Таджикистан обстрелял несколько пограничных отрядов, город Баткен и его аэропорт. В результате, погибло 24 человека, 129 — пострадали.

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