Москва, , 07:20 — REGNUM Для покраски автомобилей Lada используется специальная современная технология, препятствующая коррозии металла, сообщил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов в интервью РИА Новости.

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Соколов рассказал, что на заводах компании применяется высокотехнологичный процесс с использованием катафореза — окраска методом электроосаждения. При этом используется пять слоёв окраски.

«За счёт определенных электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла», — объяснил Соколов.

Он добавил, что производитель даёт гарантию от сквозной коррозии металла. Сейчас срок этой гарантии составляет шесть лет.

В сентябре глава АвтоВАЗа рассказал, что специалисты компании разработали 25 прототипов нового семейства автомобилей. Эти прототипы созданы на базе Lada Granta, также в компании разрабатывают кроссовер на базе Lada Vesta.

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