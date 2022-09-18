Вашингтон, 18 сентября, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Выездное консульское обслуживание российских граждан, проживающих в Майами провели сотрудники посольства России в США. Об этом сказано в сообщении, размещённом 17 сентября в телеграм-канале российской дипмиссии.

Asiir Посольство России в США

Выездное консульское обслуживание соотечественников производилось в период с 13 по 16 сентября в городе Майами в американском штате Флорида. Это было первое выездное мероприятие после после длительного перерыва, связанного ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Уточняется, что в результате работы российских дипломатов в Майами более 300 соотечественников получили возможность подать документы, необходимые для оформления российского паспорта.

«Соотечественники с энтузиазмом и благодарностью приветствовали наших сотрудников. Привезенная из посольства государственная символика Российской Федерации (флаги, георгиевские ленточки), информационные материалы дипмиссии, детская литература на русском языке быстро разошлись среди посетителей», — указали в российской дипмиссии.

Отмечается, что особое внимание дипломаты уделили пенсионерам, многодетным семьям и другим уязвимым слоям населения. Как пояснили в российском посольстве, практика выездных сессий в ближайшее время будет продолжена в других штатах США, находящихся за пределами округа Колумбия.