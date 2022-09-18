Усольский район, Иркутская область, 18 сентября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В лесах Иркутской области за прошедшие сутки обнаружено три возгорания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

38.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара в Иркутской области

Очаги были зарегистрированы в Эхирит-Булагатском и Усольском районах недалеко от населённых пунктов.

«Причиной всех возникших возгораний является человеческий фактор. Пожары ликвидированы в день обнаружения на общей площади 5,2 га, из которых 3,1 га — не покрытые лесом», — отметили в правительстве.

В тушении пожаров было задействовано 15 человек и четыре единицы техники. Авиамониторинг осуществляли семь самолётов, в том числе пять Ан-2.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории региона с 17 по 19 сентября установилась пожароопасная погода. Ветер порывистый до 12 метров в секунду.