Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Страны Европы готовятся к негативному сценарию энергетического кризиса, который продолжает усиливаться. Разрабатывается план вынужденных отключений электроэнергии, пишет агентство Bloomberg.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В публикации прописан «драматический сценарий», который может стать реальностью в Европе в декабре 2022 года. Отмечается, что жители включают отопление, «когда они готовят ужин, включают стиральную машину, смотрят телевизор», но при этом у сетевых операторов «заканчиваются варианты сохранения» энергоснабжения.

«Коммунальное предприятие выпустило «красное» предупреждение, означающее, что запасы на пределе. Оно уже отключило некоторых крупных промышленных потребителей и снизило напряжение, и даже направило массовый запрос домашним хозяйствам об ограничении потребления электроэнергии», — приводятся последствия худшего развития ситуации.

При этом Bloomberg добавляет, что правительства стран Европы готовятся к такому сценарию, так энергетические проблемы, охватившие континент, усиливаются с каждой неделей.

Напомним, что в сентябре 2022 года The Economist опубликовал материал о том, что в условиях энергетического кризиса правительства стран Европы могут обанкротиться, примут неправильное решение и действия.

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Как сообщало ИА REGNUM , экс-президент США Дональд Трамп предостерёг немцев, что они могут «остаться без страны» из-за снижения поставок энергоносителей из России.