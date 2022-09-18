Пекин, , 06:54 — REGNUM Следы вулканической деятельности в лунном грунте, доставленном на Землю космическим аппаратом «Чанъэ-5», обнаружили китайские ученые. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Национального центра космической науки (NSSC) при Академии наук Китая.

Поверхность луны

Согласно сообщению, на месте посадки аппарата «Чанъэ-5» были обнаружены несколько слоев вулканической лавы, которая когда-то затапливала данный район. Помимо этого, в грунте были обнаружены уран, торий и калий.

«Результаты показывают, что в районе приземления «Чанъэ-5» произошли как минимум четыре извержения вулканической лавы», — заявили в пресс-службе.

Напомним, 16 декабря 2020 года китайская автоматическая межпланетная станция доставила на Землю образцы лунного грунта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в образцах лунного грунта, привезенных миссией «Чанъэ-5», китайские исследователи обнаружили высокое содержание воды, образовавшейся под воздействием солнечного ветра.

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